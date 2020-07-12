Ayasofya kararı sonrası skandal teklif! Selanik'teki Atatürk Müzesi hakkında Yunan Bakan'dan haddini aşan sözler... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:02
02:19
Vekiller Ayasofya kararını sevinçle karşıladı! | Video 12.07.2020 | 13:14
03:10
00:16
Vicdansızlık… Bebeği surların dibine terk ettiler | Video 12.07.2020 | 12:55
03:28
Sığırcık kuşu yavrularını korumak için yılanla böyle mücadele etti | Video 12.07.2020 | 12:01
00:09
02:35
01:56
Cerrahpaşa'da koronavirüs hastalarının deri bulguları incelendi | Video 12.07.2020 | 11:27
00:20
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi | Video 12.07.2020 | 11:25
00:12
01:14
01:14
Mekan sahibini gasp ettiler, o anları böyle kayıt altına aldılar | Video 12.07.2020 | 11:15
02:20
02:12
02:07
34:18
Ali Erbaş A Haber'de konuştu: "Ayasofya aslına rücu etti" | Video 11.07.2020 | 22:40
04:00
İletişim Başkanlığı hazırladı: 15 Temmuz Mehteri | Video 11.07.2020 | 20:20
01:14:32
03:39
00:37
Hakurk’ta EYP imhası | Video 11.07.2020 | 19:18
Yunanistan Ayasofya kararı sonrası çılgına döndü. Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılması kararının ardından Yunanistan'dan skandal bir öneri geldi. Yunanistan Tarım Bakanı Makis Voridis, Ayasofya’nın ibadete açılmasına misilleme olarak Selanik’teki Atatürk Müzesi (Atatürk’ün doğduğu ev) ile ilgili haddi aşan bir öneri geldi.