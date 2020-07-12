Ayasofya kararı sonrası skandal teklif! Selanik'teki Atatürk Müzesi hakkında Yunan Bakan'dan haddini aşan sözler... | Video

Yunanistan Ayasofya kararı sonrası çılgına döndü. Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılması kararının ardından Yunanistan'dan skandal bir öneri geldi. Yunanistan Tarım Bakanı Makis Voridis, Ayasofya’nın ibadete açılmasına misilleme olarak Selanik’teki Atatürk Müzesi (Atatürk’ün doğduğu ev) ile ilgili haddi aşan bir öneri geldi.