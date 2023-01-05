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OTOMATİK OYNAT
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Niğde’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3’ü ağır, 16 yaralı | Video 05.01.2023 | 20:37
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Baba ve oğlu 50 metrelik kuyuya düştü | Video 05.01.2023 | 20:02
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O animasyon sosyal medyada rekora koşuyor! "Hadi bunu kutlayalım" | Video 05.01.2023 | 17:08
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimi 6. tura kaldı | Video 05.01.2023 | 00:10
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Sakarya’da sis etkili oluyor | Video 04.01.2023 | 21:28
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Beyaz Saray yakınlarında evsiz bir adamın cesedi bulundu | Video 04.01.2023 | 21:15
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HDP'li Beştaş'tan FETÖ skandalı! Terör örgütü yerine 'cemaat' dedi | Video 04.01.2023 | 21:01
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Gaziantep'te 270 litre etil alkol ele geçirildi | Video 04.01.2023 | 17:56
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Başkan Erdoğan’dan seçim tarihi açıklaması | Video 04.01.2023 | 14:39
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Bakan Nebati "Orta gelirliye konut projesini" açıkladı | Video 04.01.2023 | 13:29
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Bakan Kurum "Orta Gelirliye Konut Kampanyası 16 Ocak'ta başlıyor" | Video 04.01.2023 | 13:31
Manisa'da 2 yaşındaki oğlu Batu Demir, oyun oynarken kuyuya düştü. Oğlunu düşerken tutmaya çalışan baba Aytuğ Demir de dengesini kaybederek aynı kuyuya düştü. İtfaiye ekipleri baba ve oğlunu kurtarmak için çalışma başlattı.