Baba ve oğlu 50 metrelik kuyuya düştü | Video

Manisa'da 2 yaşındaki oğlu Batu Demir, oyun oynarken kuyuya düştü. Oğlunu düşerken tutmaya çalışan baba Aytuğ Demir de dengesini kaybederek aynı kuyuya düştü. İtfaiye ekipleri baba ve oğlunu kurtarmak için çalışma başlattı.