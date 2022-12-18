Bahçeli'yi karşılamaya binlerce araç gitti | Video

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Mersin’deki mitingine katılmak için Erdemli ilçesinden 3 binden fazla araç, yaklaşık 5 kilometrelik konvoy oluşturdu.
Mersin'in önemli ve özel bir gün yaşayacağını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Binlerce gönüldaşımızla birlikte 2023 yılı için 'Aday belli, Karar net' düsturuyla hareket ettiğimiz mitinglerin en güzidesini en görkemlisini Mersin'de yapacağız. Diğer illerde olan kalabalık ve coşkunun çok daha mükemmelini Mersin'de icra edeceğiz. Katılımlarından dolayı konvoyumuzu şereflendiren Erdemli'mizin insanlarına çok teşekkür ediyorum. Genel Başkanımızı da binlerce insanımızla karşılamanın şerefine nail olacağız inşallah. Birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, aydınlık Türkiye'nin geleceği için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.