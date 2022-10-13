Video Haber Bakan Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü | Video
Bakan Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü | Video

Bakan Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü | Video

13.10.2022 | 20:16

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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