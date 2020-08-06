Bakan Fahrettin Koca Twitter'dan duyurdu! Salgına karşı 14 il için yeni planlama yapıldı! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
02:29
02:13
00:35
Son Dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı | Video 06.08.2020 | 10:33
01:05
01:48
Türkiye'den Lübnan'a tıbbi yardım ve arama-kurtarma ekibi desteği | Video 06.08.2020 | 09:52
03:50
Son Dakika Haberi: Bursa Uludağ'da korkutan orman yangını | Video 06.08.2020 | 09:16
04:03
08:59
01:30
01:07
05:02
00:41
MASAK Başkanı Dereli görevden alındı | Video 05.08.2020 | 13:27
08:18
03:13
00:53
09:54
Pandemi hastanesinin yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi | Video 05.08.2020 | 11:37
05:33
03:52
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin vali, il sağlık müdürü ve halk sağlığı başkanlarıyla 14 ayrı videokonferans görüşmesi yaptı. Toplantılarda, vaka durumu değerlendirildi, salgına karşı planlama yapıldı.