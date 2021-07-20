Bakan Koca'dan bayram mesajı: Bu bayram diğer 3 bayramdan farklı | Video
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yayınladığı Kurban Bayramı mesajında, "Salgın henüz son bulmamış olsa da bu bayram diğer 3 bayramdan farklı. Artık aşı var" dedi.