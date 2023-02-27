Bakan Kurum, Adıyaman'da geçici barınma alanlarını inceledi | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut eliyle yapılacak ve yaklaşık 15 bin kişinin barınacağı 3 bin adet bağımsız bölümden oluşan geçici barınma alanının kurulacağı bölgede incelemelerde bulundu. 313 dönüm alanda prefabrik ve çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek geçici yaşam alanında yapılar ısı ve su izolasyonu olan her biri 25 metrekareden oluşacak. Geçici yaşam alanlarında asgari ölçülerde bir ailenin ihtiyaç duyabileceği sıcak su, tuvalet, banyo, mutfak, salon ve yatak odası bulunacak. Geçici barınma alanları, içerisinde sağlık birimi, anaokulu, camii, lojistik birimi, yönetim binası, çocuk oyun alanları, spor sahaları ve yürüyüş alanları ile birlikte projelendirildi.