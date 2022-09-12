Bakan Kurum afetzedelere güzel haberi verdi | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Kastamonu Bozkurt, Sinop Ayancık ve Bartın’da afetzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte sağlıklı ve güvenli 1196 konutumuzun ve köy evlerimizin inşası artık tamamlanıyor. Bozkurt ve Abana ilçelerimizde küçük sanayi inşaatları ile alt yapı ve çevre düzenlemesi projelerimizi 1 Ekim 2021 de başlattık. Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz eliyle yer tesliminin ilk anından itibaren büyük ve hummalı bir çalışma gerçekleştirdik. Henüz bir yıl bile dolmadan 220 gün gibi çok kısa bir sürede Bozkurt ilçemizde 2 fabrika ile 52 iş yeri, Abana ilçemizde ise 40 iş yeri olmak üzere toplamda 2 fabrika,92 iş yerimizi hamdolsun tamamladık. Şimdi sıra bu sanayi sitelerimizin kura çekiminde ve tesliminde. İnşallah iş yerlerimiz, ilçelerin ekonomisine can suyu olacak. Kastamonu ve Bozkurttaki gelişmeleri çok yakından takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her daim sizlerin yanında olacağız.” şeklinde konuştu.