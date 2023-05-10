Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili bir video yayımladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında ise "Ne dediler? 'Bina dikecekler, beton dökecekler, otel yapacaklar.' Biz ne yaptık? Ağaçlar diktik, milletin olanı milletin hizmetine sunduk.