Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na: "Yalan kodu içine girmiş doğrudan uzaklaşmış" | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık binasında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, İBB'ye terör soruşturması ile ilgili, "Şunu söylemek gerek, bu adamları yoldan geçerken mi aldın? Terörle iltisaklı kişiler belediyelerde yer alamaz." dedi. Soylu, İmamoğlu'nun kendisini aradığına dair iddiayı bir kez daha dile getirdi, "Bazı cep telefonlarında kayıt alınıyor ben bunu yapmam, doğru da değildir. Bugüne kadar 40 arama gerçekleştirme yapılmış. 20 tanesinde görüşme yapılmış. Bunların kayıtları var." ifadelerini kullandı.