Bakan Tekin: "Dünyadaki eğitim sektörüyle herkesin insan haklarına egemen olacağına inanıyorum" | Video 30.10.2025 | 12:21 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dünyadaki eğitim sektörüyle herkesin insan haklarına, demokrasiye, adalete, ulusların, milletlerin bağımsızlığına saygı göstermeleri ve bunları öğretim programlarında yer verdikleri zaman dünyada barışın demokrasinin ve insan haklarının egemen olacağına inanıyorum" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Bakan Tekin, ziyareti kapsamında ilk olarak okulda kurulan 'Bir Okul Bin Umut Gazze Etkinlik Alanı'nı gezdi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye uyguladığı soykırımın kabul edilemez olduğunu belirten Bakan Tekin, İsrail'in geçtiğimiz günlerde Hamas ile imzaladığı barış anlaşmasını yok sayarak saldırılarına devam ettiğini açıkladı. Bakan Tekin, yaptığı açıklamalarının ardından TEKNOFEST'te derece elde eden öğrencilerle bir araya geldi. Dereceye giren öğrencilerle yaptıkları projeler hakkında bilgi alan Bakan Tekin, öğrencilerin projelerini geliştirmesi ve dünyaya duyurması için her türlü desteği vereceğini belirtti. Bakan Tekin; Berat Samet Ünal, Tarık Efe Öztürk, Faruk Keleş, İlker Koçer, Efe Şükrü Daler, Bilal Efe Doygun, Elanur Arslanoğlu, Furkan Karataş, Furkan Şafak, Tunahan Akkaya, Himmet Efe Yılmaz'ın yaptığı el yapımı yarış arabalarını yerinde inceledi. Bu öğrencilerin yaptığı arabalar 2021'de Görsel Tasarım Ürünü ödülü, 2022'de Yerli Ürün Teşvik 3'üncülüğü, 2023'te Proje Ürün 1'inciliği ve 2025'te Proje Ürün 2'nciliği ödüllerini aldı. Aldıkları ödüllerden dolayı öğrencileri tek tek tebrik eden Bakan Tekin, gençlerin projelerini yurt dışına çıkarma amaçları için destekte bulunacağını belirtti. Atölyeleri de gezen Bakan Tekin, öğretmenlerle de yapılan projeler hakkında detaylı bilgi aldı.

"OKULDAKİ ÖĞRENCİLERİMİZ ŞU ANDA SEKTÖRDE CİDDİ BİR FARKINDALIK OLUŞTURDULAR"

Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptıkları ve planladıkları projeler hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, gençlerin vizyonlarının her zaman geleceğe açık olduğunu belirterek, "Okuldaki öğrencilerimiz şu anda sektörde ciddi bir farkındalık oluşturdular. Bu konuda gençlerimiz arasında vatandaşlarımız arasında, öğrenciler arasında enerji tasarrufu konusunda farkındalık oluşturabilecek işler yapılabilir diye düşünmüştük. Gençlerimizin tasarladıkları bu kitapçıkta çizimlerini de kendileri yapmışlar. Tam da bizim arzu ettiğimiz yani bu okulu kurarken hedeflediğimiz iki amaçtan bir tanesine hitap ediyor. Bu anlamda da arkadaşlarımızın bu çabasını destekleyecek şekilde kendilerine bir taahhütte bulundum. Önümüzdeki yıl ilkokullarda en azından birinci sınıflarda çocuklarımızın ders kitaplarını ücretsiz olarak dağıtıp masalarına bıraktığımızda poşetlerin içerisine birer tane de bu arkadaşlarımızın hazırladıkları bu kitapçığı koyabiliriz diye düşündüm" dedi.

"İSRAİL'İN BARIŞA UYMADIĞI HABERLERİNİ ALIYORUZ"

7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırım hakkında da konuşan Bakan Tekin, "7Ekim 2023'ten itibaren çocuklarımıza Türkiye Yüzyılı Maarif modeliyle beraber bağımsızlık, adalet, insan hakları, demokrasi gibi değerlerin uluslar için, insanlık için ne kadar önemli olduğunu anımsatmaya, hatırlatmaya bu konuda bilgilendirmeye çabalıyoruz. Barış anlaşmasıyla ilgili her ne kadar bugünlerde İsrail bu anlamda barışa uymadığına dair haberleri alsak da barış konusunda ümitliyiz. Dünyadaki eğitim sektörüyle herkesin insan haklarına, demokrasiye, adalete, ulusların, milletlerin bağımsızlığına saygı göstermeleri ve bunları öğretim programlarında yer verdikleri zaman dünyada barışın demokrasinin ve insan haklarının egemen olacağına inanıyorum. Barışı kurumsallaştıracak bütün katkılara da destek olmak gerekir. Tüm dünyada, eğitim sektörlerinin barışı destekleyecek eğitim vermeye davet ediyorum" diye konuştu.

Düzenlene etkinliğin ardından Bakan Tekin, öğrencilerle ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekindi.