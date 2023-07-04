Video Haber Bakan Tunç’tan kira açıklaması: "Kira artışı yüzde 25’i geçemez" | Video
Bakan Tunç’tan kira açıklaması:

Bakan Tunç’tan kira açıklaması: "Kira artışı yüzde 25’i geçemez" | Video

04.07.2023 | 12:38

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kira zam oranıyla ilgili yaptığı açıklamada, " Zam konusunda yüzde 25 sınırı var. Sözleşme olduğu için yüzde 25’i geçemez. Hukuki bir ihtilaf olur o zaman. Diyelim yüzde 26 yapmak istedi. Kiracı imzalamaz" dedi.

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