Bakan Tunç’tan kira açıklaması: "Kira artışı yüzde 25’i geçemez" | Video

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kira zam oranıyla ilgili yaptığı açıklamada, " Zam konusunda yüzde 25 sınırı var. Sözleşme olduğu için yüzde 25’i geçemez. Hukuki bir ihtilaf olur o zaman. Diyelim yüzde 26 yapmak istedi. Kiracı imzalamaz" dedi.