Bakan Yerlikaya duyurdu: "Ağrı'da yaptığımız operasyonumuzla; 761 kilogram metamfetamin ele geçirdik" | Video
31.10.2025 | 11:59
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ağrı'da yaptığımız operasyonumuzla; 761 kilogram metamfetamin ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar verilmesini engelledik" dedi.
"Ağrı'da yaptığımız operasyonumuzla; 761 kilogram metamfetamin ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar verilmesini engelledik. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve Ağrı Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonumuzda; Yabancı Uyruklu 2 şüpheliyi yakaladık. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak."
