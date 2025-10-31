Video Haber Bakan Yerlikaya duyurdu: "Ağrı'da yaptığımız operasyonumuzla; 761 kilogram metamfetamin ele geçirdik" | Video
Bakan Yerlikaya duyurdu:

Bakan Yerlikaya duyurdu: "Ağrı'da yaptığımız operasyonumuzla; 761 kilogram metamfetamin ele geçirdik"

31.10.2025 | 11:59

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ağrı'da yaptığımız operasyonumuzla; 761 kilogram metamfetamin ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar verilmesini engelledik" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu mücadelenin sadece Türkiye için değil, tüm insanlık için verildiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:
"Ağrı'da yaptığımız operasyonumuzla; 761 kilogram metamfetamin ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar verilmesini engelledik. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve Ağrı Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonumuzda; Yabancı Uyruklu 2 şüpheliyi yakaladık. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak."
