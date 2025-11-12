Video Haber Başkan Erdoğan: "170 bin Ahıska Türküne istisnai vatandaşlık verdik" | Video
12.11.2025 | 13:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Biz, vatandaş ve soydaşlarımızın bulundukları ülkelerde kimliklerini, dillerini ve dinlerini korumalarını esas gören bir düşünceye sahibiz. Ahıskalı kardeşlerimizin anavatanlarına geri dönmeleri ve vatandaşlık almaları konusuyla da yakından ilgileniyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Ahıskalı Türkler Birliği heyetini kabul etti.
Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Ahıska Türkleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ahıskalı Türklerin ana vatanlarına dönüşü ve vatandaşlık süreçleriyle yakından ilgilendiklerini vurgulayan Erdoğan, Biz, vatandaş ve soydaşlarımızın bulundukları ülkelerde kimliklerini, dillerini ve dinlerini korumalarını esas gören bir düşünceye sahibiz. Ahıskalı kardeşlerimizin anavatanlarına geri dönmeleri ve vatandaşlık almaları konusuyla da yakından ilgileniyoruz. Haklı davanızı hem ikili düzeyde hem de Avrupa Konseyi ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde takip ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği heyetine hitabında, "Sizlerle gönül bağımız ve dayanışmamız katidir. Ahıskalı kardeşlerimizi ilgilendiren tüm konularda büyükelçiliklerimiz ve başkonsolosluklarımız kapılarını sizlere her daim açık tutmuştur. Soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması için Dünya Ahıska Türkleri Birliği başta olmak üzere çatı kuruluşlarının rehberliğinde hareket edilmesinde fayda görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıskalı gençlerin millî ve manevî değerlerden uzak yetişmemesinin önemine işaret ederek, "Enerjimizi kısır çekişmelerle harcamak yerine Türk toplumunun daha iyi konumlara ulaşması için kullanalım. Bu noktada bilhassa aile bağlarınıza ve gençlerimize özel ihtimam göstermenizi sizlerden rica ediyorum. Bu doğrultuda üreteceğiniz projelere ve çalışmalara katkılarımız sürecektir." diye konuştu.

"14 Kasım 1944'te yaklaşık 100 bin Ahıska Türkünün ata vatanlarından uzak diyarlara sürgün edilmesinin acısını hala yüreğimizde hissediyoruz." diyen Erdoğan, "Bu bedbaht sürgünün 81'inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Sürgünde yitirdiklerimizin aziz hatıralarını anmayı, onları yad etmeyi vefa borcu olarak görüyoruz. Bu kapsamda ülkemizde her yıl çok sayıda anma etkinliği ve konferans düzenleniyor. Bu etkinliklerin farklı ülkelere taşınmasının ve özellikle sürgünün yaşandığı coğrafyalara ulaştırılmasının isabetli olacağı kanaatindeyim. Önümüzdeki dönemde Dışişleri Bakanlığımızla birlikte sürgüne dair interaktif bir sergi düzenlemeyi planladığınızı öğrendim." ifadelerini kullandı.

Serginin Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde sergilendikten sonra kalıcı bir mekanda daimi hale getirilmesini hedeflediklerini belirten Erdoğan, "Böylece Ahıska Türkü kardeşlerimizin çetin mücadelesini kalıcı şekilde sergileyebilir, gelecek nesillere aktarabiliriz. Ukrayna'daki savaştan etkilenerek ülkemize gelen 5 bine yakın Ahıska Türkünün temsilcilerini bugün aramızda görmek de ayrı bir bahtiyarlıktır. Malumunuz, uluslararası koruma talep eden 2 bin 315 Ahıska Türkünü Elazığ'a geçici olarak yerleştirmiştik. Aralarından 703 kardeşimizi TOKİ tarafından Bitlis Ahlat'ta yapılan birinci etap konutlara iskân ettik. İkinci etap konutların inşası da hızla sürüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015'te alınan kararla Ukrayna'daki çatışmalardan etkilenen toplam 3 bin 215 Ahıskalı soydaşın Erzincan Üzümlü ve Bitlis Ahlat'ta iskân edildiğini hatırlatarak, "Bugüne kadar yaklaşık 170 bin Ahıska Türküne istisnai vatandaşlık, 150 binden fazla kişiye ise uzun dönem ikamet izni verdik. Diğer ülkelerde de desteğimizi TİKA ve Yurtdışı Türkler Başkanlığımız gibi kurumlarımız aracılığıyla sürdüreceğiz. Şunu bilmenizi isterim; Türkiye olarak her zaman yanınızdayız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Ziyaretiniz için teşekkür ediyor, Türkiye'de yapacağınız istişarelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

