Video Haber Başkan Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’u kabul etti | Video
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’u kabul etti | Video

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’u kabul etti | Video

31.07.2023 | 15:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’u kabul etti. .

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