Başkan Erdoğan, Bahçeli ve DEM Parti Eş Başkanları ile görüştü | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, Başkanlık Divanı’nda görüştü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
Başkan Erdoğan, Bahçeli ve DEM Parti Eş Başkanları ile görüştü | Video 01.10.2025 | 16:03
45:50
Başkan Erdoğan'dan TBMM'de flaş açıklamalar | Video 01.10.2025 | 15:26
18:05
06:45
Cansın Helvacı gözyaşlarını tutamadı: "Gazze'de insanlık kazanacak!" | Video 01.10.2025 | 09:58
14:59
SON DAKİKA: 'Sumud Filosu' Gazze'ye çok yaklaştı! | Video 01.10.2025 | 09:30
03:02
00:56
09:29
Bakan Kurum'dan 'sosyal konut' paylaşımı | Video 30.09.2025 | 14:41
04:16
Piyasalarda "gümüş" rüzgarı! Gümüş, altın ve doları nasıl solladı? | Video 30.09.2025 | 12:04
12:56
03:33
ABD'de kiliseye silahlı saldırı! 28.09.2025 | 19:31
02:18
CHP kongresinde kavga kamerada: Tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 27.09.2025 | 16:32
28:26
Başkan Erdoğan: "Sumud Filosu'na selam gönderiyoruz" | Video 27.09.2025 | 16:21
01:41
00:15
Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi | Video 27.09.2025 | 09:22
02:43
Güllü'nün ölmeden önceki son anları A Haber'de 26.09.2025 | 20:25
00:32
05:32
Katil Netanyahu'ya büyük şok! BM'de konuşurken salonu terk ettiler! 26.09.2025 | 18:31
01:00
02:43
Başkan Erdoğan Beyaz Saray'dan ayrıldı 25.09.2025 | 21:34