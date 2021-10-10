Başkan Erdoğan, Başakşehir İlçe Danışma Meclisi toplantısına telefonla bağlandı | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir İlçe Danışma Meclisi toplantısına telefonla bağlandı. Erdoğan, "Millet, AK Parti'den birçok şeyler bekliyor. 'AK Parti varsa biz varız' diyorlar ve yola da AK Parti ile beraber devam kararını benim aziz milletim vermiş durumda. Onun için de 'Durmak yok, yola devam' diyoruz" dedi.