Başkan Erdoğan, çadır kentte incelemelerde bulundu | Video
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından geldiği Malatya'da Şeker Fabrikası bahçesinde kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu.
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