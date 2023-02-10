Video Haber Başkan Erdoğan, çadır kentte incelemelerde bulundu | Video
Başkan Erdoğan, çadır kentte incelemelerde bulundu | Video

Başkan Erdoğan, çadır kentte incelemelerde bulundu | Video

10.02.2023 | 20:34

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından geldiği Malatya'da Şeker Fabrikası bahçesinde kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu.

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