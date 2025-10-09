Video Haber Başkan Erdoğan: "Gazze için görev gücünde yer alacağız" | Video
09.10.2025 | 15:21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Mısır'da İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlanmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Erdoğan, ."Biz anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını titizlikle takip edeceğiz. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız." ifadelerini kullandı.

