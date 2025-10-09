Başkan Erdoğan: "Gazze için görev gücünde yer alacağız" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Mısır'da İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlanmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Erdoğan, ."Biz anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını titizlikle takip edeceğiz. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
26:45
Başkan Erdoğan: "Gazze için görev gücünde yer alacağız" | Video 09.10.2025 | 15:21
01:30
00:36
03:35
Bayraktar KIZILELMA'dan ilk atışta hedefler tam isabet | Video 09.10.2025 | 09:13
05:28
İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin’e destek eylemi | Video 09.10.2025 | 09:13
00:45
İstanbul'da 'uyuşturucu' operasyonu: 11 şüpheli yakalandı | Video 09.10.2025 | 08:35
43:16
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 08.10.2025 | 23:03
31:17
Bakan Fidan: Bugün uzlaşı olursa Gazze'de ateşkes ilan edilecek 08.10.2025 | 18:47
42:08
04:57
00:38
05:49
Türk aktivistler İstanbul'da aileleriyle buluştu! 07.10.2025 | 19:50
04:48
İsrail'in alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul'da! 07.10.2025 | 19:36
05:52
İsrail'in alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul'da! 07.10.2025 | 19:30
02:28
Başkan Erdoğan ve TDT liderleri, sohbet etti | Video 07.10.2025 | 16:27
02:00
02:00
01:04
GÖKSUR, dosta güven düşmana korku verdi | Video 07.10.2025 | 14:37
00:42