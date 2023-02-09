Başkan Erdoğan: "Halkımız hiç endişe etmesin" | Video
Gaziantep'te deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; Hiç endişe etmeyin. Biz bugüne kadar Van'da devasa depremi nasıl atlattıysak, Malatya'da Bingöl'de, İzmir'de nasıl atlattıysak orada binaları sahiplerine hızla yaparak teslim ettiysek aynı şekilde bu 10 ilimizde de bunu süratle yapacak, konutları teslim edeceğiz." dedi.
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