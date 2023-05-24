Başkan Erdoğan: "Kılıçdaroğlu sözünü Kandil'e söylüyor! Her gün başka bir maskeyle çıkıyor" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Mamak'ta coşkulu kalabalığa hitap etti. 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'le işbirliğine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Biz sözümüzü millete söylerken, seçimdeki rakibimiz her gün başka bir maskeyle arzı endam eden zatın sözünün kimlere olduğunu iyi biliyorsunuz. CHP genel Başkanı özerklik diyerek, Selahattin Demirtaş özgür kalacak diyerek, YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz diyerek sözünü Kandil'e söylüyor." ifadelerini kullandı.