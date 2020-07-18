Video Haber Başkan Erdoğan TOGG'un ilk harcını attı

Başkan Erdoğan TOGG'un ilk harcını attı

Başkan Erdoğan TOGG'un ilk harcını attı
18.07.2020 | 20:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan TOGG'un ilk harcını attı 02:21
Başkan Erdoğan TOGG'un ilk harcını attı 18.07.2020 | 20:05
Almanya'da bir adam her cuma okunan ezanı ses çıkararak bastırmaya çalışıyor! | Video 00:56
Almanya'da bir adam her cuma okunan ezanı ses çıkararak bastırmaya çalışıyor! | Video 18.07.2020 | 17:35
TTK Başkanı'nın FETÖ'cüler için kullandığı tuhaf ifadeleri tepkiye neden oldu! | Video 01:22
TTK Başkanı'nın FETÖ'cüler için kullandığı tuhaf ifadeleri tepkiye neden oldu! | Video 18.07.2020 | 17:27
HDP'li vekilin 'cinsel saldırıda' bulunduğu kadının ifadesi: Beni öldürmekle tehdit ettiler | Video 04:36
HDP'li vekilin 'cinsel saldırıda' bulunduğu kadının ifadesi: "Beni öldürmekle tehdit ettiler" | Video 18.07.2020 | 16:11
Son dakika: Bağcılar'da polise silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu | Video 02:03
Son dakika: Bağcılar'da polise silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu | Video 18.07.2020 | 16:06
Minibüsle kamyonun çarpıştığı korku dolu kaza anları kamerada | Video 03:10
Minibüsle kamyonun çarpıştığı korku dolu kaza anları kamerada | Video 18.07.2020 | 15:44
Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Bakan Mustafa Varank'tan yerli otomobil açıklaması! | Video 07:56
Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Bakan Mustafa Varank'tan yerli otomobil açıklaması! | Video 18.07.2020 | 15:11
Ankara'daki doğumda korkunç son! Bebeğin kafası doğumda koptu | Video 02:00
Ankara'daki doğumda korkunç son! Bebeğin kafası doğumda koptu | Video 18.07.2020 | 13:31
İstanbul Baro Başkanı'ndan teröristlere destek! DHKP-C üyesi iki isme destek istedi | Video 01:08
İstanbul Baro Başkanı'ndan teröristlere destek! DHKP-C üyesi iki isme destek istedi | Video 18.07.2020 | 13:24
HDP'li Tuma Çelik'in cinsel saldırı suçuna organize perdeleme devrede | Video 01:10
HDP'li Tuma Çelik'in cinsel saldırı suçuna "organize perdeleme" devrede | Video 18.07.2020 | 13:15
HDP'de bu kez tecavüz skandalı... HDP'li vekile cinsel saldırı suçlaması! | Video 01:31
HDP'de bu kez "tecavüz" skandalı... HDP'li vekile cinsel saldırı suçlaması! | Video 18.07.2020 | 13:10
Türkçe ezan kararı 88 yıl önce bugün alındı | Video 11:40
Türkçe ezan kararı 88 yıl önce bugün alındı | Video 18.07.2020 | 12:53
Son dakika: PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu | Video 07:03
Son dakika: PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu | Video 18.07.2020 | 12:28
Son dakika: Terör örgütü teslim olmaya devam ediyor! PKK'lı Salih Müslüm'ün yeğeni... | Video 07:21
Son dakika: Terör örgütü teslim olmaya devam ediyor! PKK'lı Salih Müslüm'ün yeğeni... | Video 18.07.2020 | 11:54
Yerli otomobilde tarihi gün! Başkan Erdoğan start verecek | Video 02:15
Yerli otomobilde tarihi gün! Başkan Erdoğan start verecek | Video 18.07.2020 | 11:23
Vali Yerlikaya Ayasofya'nın meşhur kedisiyle ilgilendi | Video 00:12
Vali Yerlikaya Ayasofya'nın meşhur kedisiyle ilgilendi | Video 18.07.2020 | 11:01
Dünya bu kahramanı konuşuyor! 4 yaşındaki kardeşini böyle korudu | Video 01:20
Dünya bu kahramanı konuşuyor! 4 yaşındaki kardeşini böyle korudu | Video 18.07.2020 | 11:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Survivor Finali' görüntüleriyle uyardı | Video 00:13
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Survivor Finali' görüntüleriyle uyardı | Video 18.07.2020 | 00:15
Son dakika! Eski başyaver FETÖ'cü Ali Yazıcı’nın cezası belli oldu! | Video 04:14
Son dakika! Eski başyaver FETÖ'cü Ali Yazıcı’nın cezası belli oldu! | Video 17.07.2020 | 21:28
Son dakika! 17 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video 02:37
Son dakika! 17 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video 17.07.2020 | 21:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil TOGG’un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi’nin inşaatının ilk harcını attı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA