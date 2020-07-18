Başkan Erdoğan TOGG'un ilk harcını attı
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Başkan Erdoğan TOGG'un ilk harcını attı 18.07.2020 | 20:05
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil TOGG’un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi’nin inşaatının ilk harcını attı.