Başkan Erdoğan: Türk Yatırım Fonu, Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye katkı sağlayacak | VİDEO HABER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkikatı Olağanüstü Zirve Toplantısı’na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Türk Yatırım Fonu'nun, Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye katkı sağlayacağına inanıyorum. Fona, İstanbul ev sahipliği yapacaktır." dedi.
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