Batı'da İslamofobi neden körükleniyor? Prof. Dr. El-Karadaği'den A Haber'e özel açıklamalar | Video
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Batı'da İslamofobi neden körükleniyor? Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, neden İslam dünyasını hedef alıyor? Dünya Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin El-Karadaği, A Haber'e önemli açıklamalarda bulunarak "İslam dini, barış ve esenlik dinidir. İslam ile terör kavramı yan yana getirilemez" diye konuştu.