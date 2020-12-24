Beyoğlu’nda yangında kedisi ölen kadın, “O benim çocuğumdu” diyerek ağladı | Video

Beyoğlu Gümüşsuyu’nda bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi kurtarılırken dumandan etkilenen kedi öldü. Kedinin sahibi, “O benim çocuğumdu” diyerek ağladı Yangın, 21.45 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı apartmanın 4’üncü katında çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Apartmanda bulunanlardan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarılırken dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta oksijen verilerek müdahale edildi. Yangın çıkan dairede yaşayan bir kadının kedisi de yangında dumandan etkilenerek öldü. Kedisinin öldüğünü öğrenen kadın, “O benim çocuğumdu” diyerek ağladı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen kadın güçlükle sakinleştirildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.