Bilal Erdoğan İlim Yayma Vakfı 77. yıl buluşmasında konuştu | Video
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti'nin 77. yıl buluşmasında açıklamalarda bulundu. Bilal Erdoğan, "Türkiye'deki 75 yıllık İlim Yayma Geleneği ülkemizin tarihiyle çok ilişkili irtibatlı." dedi. Bilal Erdoğan, "Türkiye yeniden eğer bölgesinde ve dünyada kendisi karar verebilen bir ülke haline gelebildiyse, işte bu gönüllülerin başlattığı hareketin desteklediği öğrenciler akademisyenler buna aracı olmuştur diyebiliriz." ifadelerine yer verdi.
