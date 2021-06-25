Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem sonrası hasar oluştu! | Video
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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 15,51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.