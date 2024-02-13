Video Haber Bursa'da CHP'nin belediye başkan adayına hayvan dışkılı protesto | Video
Bursa'da CHP'nin belediye başkan adayına hayvan dışkılı protesto | Video

Bursa'da CHP'nin belediye başkan adayına hayvan dışkılı protesto | Video

13.02.2024 | 15:02

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde emekli olamayışlarının faturasını CHP'den Yenişehir Belediye Başkan adayı olan Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş'a kesen çiftçiler odanın önüne ve odaya ait resmi araca hayvan dışkısından olan organik gübre döktü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı iken CHP Belediye Başkan adayı olan Sadi Aktaş'a tepki gösteren çiftçiler, "Bizim işimizi bitirsin ondan sonra gelsin. Gelip bir de köyümüzden oy istiyor. CHP'den aday olmuş" dediler.

Çiftçilerden Emin Serin, "Biz bugün eylem yapmak için geldik. Yenişehir Ziraat Odası'nın hatasından dolayı emekli olamıyoruz. 25 yıl Bağkur ödememize rağmen ziraat odası, kayıtları düzgün tutmadığı için emekli olamadık. Sadi Aktaş ziraat odasını bırakıp belediye başkanlığına soyunuyor. Bize geldi oy istemeye buradaki işi bitirsin öyle gelsin. Utanmadan köye gelip oy istiyor" dedi. Bir diğer mağdur Halil Darçın ise kendileri gibi emekli olamayan 5 bin kişinin olduğunu belirterek, "Bir yıldır emekli olup para alacağımız yerde avukatlara para verip mahkemelerde sürünüyoruz. Para alamıyoruz. Emekli olamıyoruz" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ’ın proje tanıtım animasyon videosu büyük ilgi gördü 06:08
Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ'ın proje tanıtım animasyon videosu büyük ilgi gördü 13.02.2024 | 15:11
Bursa’da CHP’nin belediye başkan adayına hayvan dışkılı protesto | Video 02:32
Bursa'da CHP'nin belediye başkan adayına hayvan dışkılı protesto | Video 13.02.2024 | 15:02
Hamza Dağ İzmir projelerini 11 başlıkta açıkladı: Yeni çevre yolu müjdesi | Video 42:13
Hamza Dağ İzmir projelerini 11 başlıkta açıkladı: Yeni çevre yolu müjdesi | Video 13.02.2024 | 12:30
Başkan Erdoğan’dan BAE’de tarihi Filistin mesajı | Video 24:48
Başkan Erdoğan’dan BAE’de tarihi Filistin mesajı | Video 13.02.2024 | 13:10
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Gri listeye bir çizik daha | Video 01:03
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Gri listeye bir çizik daha | Video 13.02.2024 | 12:44
CHP’den aday gösterilmeyen belediye başkanı partisinden istifa etti | Video 08:03
CHP’den aday gösterilmeyen belediye başkanı partisinden istifa etti | Video 13.02.2024 | 12:28
Özgür Özel toplantıya katılmadı, İmamoğlu’nun sinirli halleri dikkat çekti | Video 01:38
Özgür Özel toplantıya katılmadı, İmamoğlu'nun sinirli halleri dikkat çekti | Video 13.02.2024 | 12:38
AK Parti’li Aziz Yeniay’a saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 23’e yükseldi | Video 11:09
AK Parti'li Aziz Yeniay'a saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 23'e yükseldi | Video 13.02.2024 | 11:09
Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü | Video 00:24
Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü | Video 13.02.2024 | 12:14
MHP lideri Devlet Bahçeli: İhanetlerle yolumuzu kesemediler | Video 40:50
MHP lideri Devlet Bahçeli: "İhanetlerle yolumuzu kesemediler" | Video 13.02.2024 | 11:53
AK Parti İzmir Adayı Hamza Dağ kimdir? İşte Hamza Dağ’ın hayatı ve siyasi geçmişi | Video 01:55
AK Parti İzmir Adayı Hamza Dağ kimdir? İşte Hamza Dağ'ın hayatı ve siyasi geçmişi | Video 13.02.2024 | 11:18
Hamza Dağ İzmir projelerini açıkladı | Video 05:32
Hamza Dağ İzmir projelerini açıkladı | Video 13.02.2024 | 10:45
Ordu Şehir Hastanesi inşaatı yüzde 93’e ulaştı | Video 04:45
Ordu Şehir Hastanesi inşaatı yüzde 93'e ulaştı | Video 13.02.2024 | 09:14
Kafes-39 operasyonlarında 7 Organize Suç Örgütü çökertildi, 117 şüpheli yakalandı | Video 02:12
Kafes-39 operasyonlarında 7 Organize Suç Örgütü çökertildi, 117 şüpheli yakalandı | Video 13.02.2024 | 09:18
Kafes-39 operasyonlarında 7 Organize Suç Örgütü çökertildi | Video 02:12
Kafes-39 operasyonlarında 7 Organize Suç Örgütü çökertildi | Video 13.02.2024 | 09:14
Halk TV, Berat Albayrak hakkındaki yalan haberine tekzip yayınladı | Video 05:11
Halk TV, Berat Albayrak hakkındaki yalan haberine tekzip yayınladı | Video 13.02.2024 | 06:25
CHP’lilerin İstanbul İl Başkanlığı önündeki protestoları devam ediyor | Video 07:00
CHP’lilerin İstanbul İl Başkanlığı önündeki protestoları devam ediyor | Video 13.02.2024 | 06:01
CHP’de aday belirleme toplantıları 04:55
CHP'de aday belirleme toplantıları 13.02.2024 | 00:51
Alper Gezeravcı’ya yeni görev: TUA Yönetim Kurulu üyesi oldu 00:51
Alper Gezeravcı'ya yeni görev: TUA Yönetim Kurulu üyesi oldu 13.02.2024 | 00:49
Ortaköy’de ahşap bina alev alev yandı! 00:14
Ortaköy’de ahşap bina alev alev yandı! 12.02.2024 | 23:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA