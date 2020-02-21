'Büyük veriyi iyi işleyen dünyada ses getirir' | Video

A Para’da yayınlanan Teknoloji ve Finans programının 7. Bölümü 20 Şubat Perşembe günü yayınlandı. Programa konuk olarak Fintech Fanaliz Kurucusu Atakan Yücel ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Direktörü İbrahim Elbaşı katıldı.