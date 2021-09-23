Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'den İBB'ye tepki! | Video

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu şirketin, İETT'den 2 Milyar TL ihale almasının hesabını soracağını söyledi. Meclis toplantısında İBB yönetimine 'Bu iddiaların cevabını bana verin' diyeceğini aktaran Akgün, 'Hırsızlığı kim yaparsa yapsın üzerine gitmeyen vatan hainidir' dedi.