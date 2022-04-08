CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun '128 milyar dolar' yalanı, 'Burası Çok Önemli' kitabıyla birlikte bir kez daha çürütüldü! | Video
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, '128 milyar dolar' iftirası bir kez daha çürütüldü. Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli' kitabından bahseden Kılıçdaroğlu, "Baktım kitaba bu 128 milyar dolar var mı? Tık yok" iddiasında bulundu. Ancak; kitapta o dönem ortaya çıkan döviz ihtiyacı ve rezervler rakamlar ve ayrıntıları ile tek tek anlatıldı.