CHP’de kirli oyun deşifre oldu, kriz patladı! PKK elebaşı talimat verdi, DEM’lendiler | Video

CHP ve Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için "kent uzlaşısı" adı altında İstanbul özelinde ittifak yaptı. Kirli ittifakın ilk adımı olarak CHP Esenyurt adayını değiştirdi, "Kürdistan" çıkışları ile bilinen Ahmet Özer, aday gösterildi. DEM Parti ise 22 ilçede aday göstermedi. Gazeteci-yazar Murat Özer, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, "Kent uzlaşısı" ifadesinin ilk olarak PKK elebaşlarından Mustafa Karasu tarafından dile getirildiğini belirterek, "PKK elebaşı Karasu 'Kent uzlaşısını harekete geçireceksiniz' dedi. Hem DEM'lilere hem de CHP'lilere parmak sallayarak söyledi. Bu yüzden kent uzlaşısı değil, PKK'nın talimatıyla yapılmış bir uzlaşıdan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.