Video Haber CHP'deki para sayma soruşturmasında son durum ne? Canan Kaftancıoğlu ifadeye neden gelmedi? | Video
CHP'deki para sayma soruşturmasında son durum ne? Canan Kaftancıoğlu ifadeye neden gelmedi? | Video

CHP'deki para sayma soruşturmasında son durum ne? Canan Kaftancıoğlu ifadeye neden gelmedi? | Video

21.03.2024 | 09:43

CHP'deki 'Para Kuleleri' skandalına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma devam ederken, skandalla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılan Canan Kaftancıoğlu'nun neler anlatacağı merak konusu oldu. İşte Türkiye'nin konuştuğu CHP'de para sayma soruşturmasında son durum.

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