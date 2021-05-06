Video Haber CHP’den istifa eden avukat Mustafa Kemal Çiçek’ten Kılıçdaroğlu’na zor soru: 650 milyon TL’yi kime verdiniz? | Video

CHP’den istifa eden avukat Mustafa Kemal Çiçek’ten Kılıçdaroğlu’na zor soru: 650 milyon TL’yi kime verdiniz? | Video

CHP’den istifa eden avukat Mustafa Kemal Çiçek’ten Kılıçdaroğlu’na zor soru: 650 milyon TL’yi kime verdiniz? | Video
06.05.2021 | 14:32

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Taciz, tecavüz, yolsuzluk ve istifalar ile anılan CHP yeni bir skandalla gündemde! İstifa etmeden önce hem CHP’nin hem de Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, “Son 3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyonun önemli bir kısmının kimlere, hangi yayın organlarına, anket-araştırma şirketlerine verildiğini soramamak siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın tam da kendisidir” dedi.

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Taciz, tecavüz, yolsuzluk ve istifalar ile anılan CHP yeni bir skandalla gündemde! İstifa etmeden önce hem CHP'nin hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, "Son 3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyonun önemli bir kısmının kimlere, hangi yayın organlarına, anket-araştırma şirketlerine verildiğini soramamak siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın tam da kendisidir" dedi.

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