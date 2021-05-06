CHP’den istifa eden avukat Mustafa Kemal Çiçek’ten Kılıçdaroğlu’na zor soru: 650 milyon TL’yi kime verdiniz? | Video

Taciz, tecavüz, yolsuzluk ve istifalar ile anılan CHP yeni bir skandalla gündemde! İstifa etmeden önce hem CHP’nin hem de Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, “Son 3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyonun önemli bir kısmının kimlere, hangi yayın organlarına, anket-araştırma şirketlerine verildiğini soramamak siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın tam da kendisidir” dedi.

Taciz, tecavüz, yolsuzluk ve istifalar ile anılan CHP yeni bir skandalla gündemde! İstifa etmeden önce hem CHP'nin hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, "Son 3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyonun önemli bir kısmının kimlere, hangi yayın organlarına, anket-araştırma şirketlerine verildiğini soramamak siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın tam da kendisidir" dedi.