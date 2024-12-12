CHP'li İBB'nin düzenlediği etkinlikte Seyit Rıza posteri açtılar!
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" etkinliğinde sahneye çıkan bir şarkıcı Seyit Rıza posteri açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, CHP içinde tartışmaya neden olurkeni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
CHP'li İBB'nin düzenlediği etkinlikte Seyit Rıza posteri açtılar! 12.12.2024 | 23:43
03:08
09:59
PKK/YPG'nin sinsi Rakka planı ortaya çıktı | Video 12.12.2024 | 15:03
01:02
CHP'li vekil, önce taklit sonra tahrik etti | Video 12.12.2024 | 15:01
00:36
09:47
17:52
01:33
02:11
Yenibosna’daki Metro’nun tavanından sular aktı | Video 12.12.2024 | 10:26
03:19
00:04
3 katlı bina alevlere teslim oldu! 11.12.2024 | 22:52
03:13
00:23
03:49
Sednaya mahkumları yaşadıkları zulmü anlattı: İşkence, tecavüz, infaz... 11.12.2024 | 17:44
34:49
Başkan Erdoğan: "Suriyeli kardeşlerimiz artık özgür" | Video 11.12.2024 | 15:32
03:17
Bakan Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu | Video 11.12.2024 | 13:16
01:54
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'ye geliyor | Video 11.12.2024 | 10:54
05:51
00:44
4 ilde "Siberağ-11" operasyonu | Video 11.12.2024 | 08:37
01:01
Avcılar’da AVM’de özel güvenlik ile 2 kişi arasında coplu, sandalyeli kavga 10.12.2024 | 22:26