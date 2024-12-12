CHP'li İBB'nin düzenlediği etkinlikte Seyit Rıza posteri açtılar!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" etkinliğinde sahneye çıkan bir şarkıcı Seyit Rıza posteri açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, CHP içinde tartışmaya neden olurkeni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı.