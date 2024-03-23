Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da vatandaşlara hitap etti

AK Parti yerel seçimler kapsamındaki mitinglerine devam ediyor. Seçime 1 hafta kala AK Parti en büyük mitinglerinden birini Ankara'da gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkentte vatandaşlara hitap etti.