Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da vatandaşlara hitap etti
AK Parti yerel seçimler kapsamındaki mitinglerine devam ediyor. Seçime 1 hafta kala AK Parti en büyük mitinglerinden birini Ankara'da gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkentte vatandaşlara hitap etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karşımızda bir matruşka ittifakı var 23.03.2024 | 15:35
51:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da vatandaşlara hitap etti 23.03.2024 | 15:26
03:04
Murat Kurum 'Deprem riski bizim milli güvenlik beka meselemiz' 23.03.2024 | 10:45
07:30
6A, Temmuz’un ikinci haftasında uzaya fırlatılacak 23.03.2024 | 09:58
05:50
Hakan Fidan anlattı: Murat Kurum neden İBB Başkanı olmalı? 23.03.2024 | 01:55
00:11
00:45
Hamza Dağ, Özgür Özel ve Cemil Tugay'a el salladı | VİDEOHABER 22.03.2024 | 21:54
37:52
00:13
Canan Kaftancıoğlu Savcılığa geldi | Video 22.03.2024 | 15:10
00:44
14 ilde "Sibergöz-28" operasyonu: 34 gözaltı | Video 22.03.2024 | 14:52
00:18
00:16
SON DAKİKA! CHP'deki para kulelerinin yeni görüntüleri | Video 22.03.2024 | 14:18
01:30
CHP Bornova karıştı! "Yağmur gibi adam alıyor" | Video 22.03.2024 | 12:59
04:48
Melih Altınok | Kılıçdaroğlu'ndan para sayma görüntülerine 'yorumsuz' yorumu 22.03.2024 | 12:47
05:13
Burhanettin Duran | Son haftaya giderken kampanyaların hali 22.03.2024 | 12:45
03:38
Hilal Kaplan | İstanbul'un 6 Şubat'ı ve İmamoğlu 22.03.2024 | 12:42
23:53
Gemlik’in vitrini yenileniyor | Video 22.03.2024 | 10:43
00:28
01:41
Özgür Özel, gazeteci Deniz Zeyrek ile canlı yayında tartıştı | Video 22.03.2024 | 09:33
04:10
CHP'deki kirli para skandalı ilçelere sıçradı | Video 22.03.2024 | 09:12