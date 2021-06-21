Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını ve kısıtlamaların kalkacağı tarihi canlı yayında açıkladı
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Son dakika haberleri... Kabine Toplantısı kararlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayındA açıklaması bekleniyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı Kararları açıklaması A Haber CANLI YAYIN izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın...
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında açıkladı! Kısıtlamalar kalkıyor... 1 Temmuz'da...