Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kömürhan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kömürhan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kömürhan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi | Video
02.01.2021 | 14:04

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kömürhan Köprüsü ve Tünelleri Açılış Töreni'ne video konferans yöntemi ile katılarak Kömürhan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi.

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