Danıştay'ın Ayasofya kararı için kritik gün! Ayasofya'nın ibadete açılması için geri sayım | Video
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Türkiye'de milyonlarca müslümanın gözü Ayasofya'nın müzeye çevrildiği kararın kaldırılması beklenen Danıştay kararında. Bugün mesai saatlerinin bitiminden önce açıklanması beklenen son dakika Ayasofya kararı için nefesler tutuldu. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını açıklayacak. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında Hukukçu Yasin Şamlı önemli açıklamalarda bulundu.