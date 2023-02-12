Depremin dehşete düşüren anları güvenlik kamerasında | Video
ürkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin Diyarbakır'da kent güvenliği kameralarına yansıyan görüntüleri dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Depremde dışarıya çıkan yüzlerce kişi Yusuf İslam Caddesi'nde 12 dakika sonra yıkılan binanın enkazından kaçmaya çalışırken ortaya çok acı görüntüler çıktı.
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