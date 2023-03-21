Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in anısına bir oda oluşturuldu | Video
Sivas Atatürk ve Kongre müzesi içerisinde Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in anısına bir oda oluşturuldu.
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