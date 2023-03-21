Video Haber Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in anısına bir oda oluşturuldu | Video
Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in anısına bir oda oluşturuldu | Video

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in anısına bir oda oluşturuldu | Video

21.03.2023 | 17:51

Sivas Atatürk ve Kongre müzesi içerisinde Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in anısına bir oda oluşturuldu.

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