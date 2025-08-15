Video Haber Dünyanın gözü Trump-Putin zirvesinde!
Dünyanın gözü Trump-Putin zirvesinde!

Dünyanın gözü Trump-Putin zirvesinde!

15.08.2025 | 22:24

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dünyanın gözü Trump-Putin zirvesinde! 04:46
Dünyanın gözü Trump-Putin zirvesinde! 15.08.2025 | 22:24
’Aşk ve Gözyaşı’nın ilk tanıtımı büyük ses getirdi 00:53
'Aşk ve Gözyaşı'nın ilk tanıtımı büyük ses getirdi 15.08.2025 | 21:46
Nebi Miş | Siyasette çekme ve itme faktörleri 04:08
Nebi Miş | Siyasette çekme ve itme faktörleri 15.08.2025 | 16:59
Yavuz Donat | Çin medyasında Türkiye 07:28
Yavuz Donat | Çin medyasında Türkiye 15.08.2025 | 16:56
Haşmet Babaoğlu | Yeni Ortadoğu 02:51
Haşmet Babaoğlu | Yeni Ortadoğu 15.08.2025 | 16:53
Kerem Alkin | AK Parti’nin ‘devrim’ odaklı 24 yılı 04:47
Kerem Alkin | AK Parti’nin ‘devrim’ odaklı 24 yılı 15.08.2025 | 16:51
Mahmut Övür | CHP’de Çerçioğlu depremi 03:49
Mahmut Övür | CHP'de Çerçioğlu depremi 15.08.2025 | 16:49
Nihat Hatipoğlu | Toplumu sahih dinle tanıştırmalıyız 07:25
Nihat Hatipoğlu | Toplumu sahih dinle tanıştırmalıyız 15.08.2025 | 16:46
73 ilde uyuşturucu operasyonlarında bin 695 şüpheli yakalandı | Video 00:44
73 ilde uyuşturucu operasyonlarında bin 695 şüpheli yakalandı | Video 15.08.2025 | 08:38
Orman yangınında ters aleve maruz kalan orman işçileri zor anlar yaşadı 03:04
Orman yangınında ters aleve maruz kalan orman işçileri zor anlar yaşadı 14.08.2025 | 18:40
Özlem Çerçioğlu AK Parti’de! | Video 04:05
Özlem Çerçioğlu AK Parti'de! | Video 14.08.2025 | 15:52
AK Parti 24. yaşında! Başkan Erdoğan: 24 yıl önce Türkiye’de yeni bir yol açtık | Video 44:12
AK Parti 24. yaşında! Başkan Erdoğan: "24 yıl önce Türkiye'de yeni bir yol açtık" | Video 14.08.2025 | 15:38
Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci’nin cezaevinde görüşme süreci iddiasına yönelik soruşturma | Video 02:46
Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde görüşme süreci iddiasına yönelik soruşturma | Video 14.08.2025 | 13:54
AK Parti 24. yaşını kutluyor! İşte AK Parti’nin yıl dönümüne özel hazırlanan belgesel | Video 08:19
AK Parti 24. yaşını kutluyor! İşte AK Parti'nin yıl dönümüne özel hazırlanan belgesel | Video 14.08.2025 | 14:45
Bakan Fidan, Katar Emiri Al Thani tarafından kabul edildi | Video 00:12
Bakan Fidan, Katar Emiri Al Thani tarafından kabul edildi | Video 14.08.2025 | 14:26
SON DAKİKA: Yılın 3. Enflasyon Raporu açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu | Video 04:15
SON DAKİKA: Yılın 3. Enflasyon Raporu açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu | Video 14.08.2025 | 11:31
Emine Erdoğan’dan AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım | Video 01:24
Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım | Video 14.08.2025 | 11:09
Tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir’in soruşturma detayları ve ifadesi ortaya çıktı | Video 03:50
Tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir'in soruşturma detayları ve ifadesi ortaya çıktı | Video 14.08.2025 | 09:07
Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye mi katılacak? Başkan Erdoğan’ın o ifadesi gündemi hareketlendirdi! 02:11
Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye mi katılacak? Başkan Erdoğan’ın o ifadesi gündemi hareketlendirdi! 13.08.2025 | 20:56
Başkan Erdoğan: Belediyeler rüşvetçi çetelerden kurtulacak | Video 41:17
Başkan Erdoğan: "Belediyeler rüşvetçi çetelerden kurtulacak" | Video 13.08.2025 | 15:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY