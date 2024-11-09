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Erzurum Aziziye Zaferi'nin 147'nci yıl dönümünde tarihi tabyalara akın

Erzurum Aziziye Zaferi'nin 147'nci yıl dönümünde tarihi tabyalara akın

09.11.2024 | 15:41

Osmanlı-Rus Savaşı'nda Erzurum halkının taş, sopa ve baltalarla geri aldığı Aziziye Tabyaları'ndaki savunma destanının 147'nci yıl dönümünde yüzlerce Erzurumlu, tabyalara yürüdü. Erzurum'daki camilerde sabah verilen sela ile Erzurumlular, ecdatlarını anmak için Karskapı Şehitliği'nden Aziziye Tabyaları'na akın etti.

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Rus tehdidini önlemek için 1872 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Fosfor Mustafa Paşa yönetiminde Erzurum-Kars kara yolunu kontrol altında tutmak amacıyla Top Dağı'na yaptırılan, 3 tarafı toprağa gömülü Aziziye Tabyaları, tarihi günlerinden birine daha sahne oldu. '93 Harbi' olarak bilinen 1877 Osmanlı- Rus Savaşı'nda 'Aziziye Tabyası'nın düştü' haberi üzerine taş, sopa ve baltalarla tabyaları geri alarak destan yazan kadınlı- erkekli Erzurum halkının o günkü ruhunu anlamak ve ecdadı anmak için Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Erzurum Tarihine Yürüyor' etkinliği düzenledi.

EKSİ 10 DERECEDE YÜRÜYÜŞ

Erzurum'daki 'sela' ve 147 yıl önce Aziziye baskınını haber alan Ayazpaşa Camisi müezzini Abdullah Efendi'nin minareden 'Ey ahali düşman Aziziye'yi basmış, Allah'ını seven askerin yardımına koşsun' çağrısı okundu. Sabah namazının ardından cami önlerinde ve farklı güzergahlarda toplanan halk, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazır bekletilen otobüslerle Karskapı Şehitliği'ne taşındı. Karskapı Şehitliği'ni ziyaret eden Erzurumlular, ellerinde bayraklarla hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede Aziziye Tabyaları'na yürüyüşe başladı. Yürüyüşe; Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, kurum amirleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

NENE HATUN'UN KABRİNE ZİYARET

Yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşün ardından Aziziye Tabyaları önünde toplananlar, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Okunan şiirler, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından 2'nci Abdülhamid'ın fermanı ve Erzurum halkına teşekkür mesajı okundu. 147 yıl önce yaşananların temsili olarak canlandırıldığı törende şehitler için dualar edildi. Nene Hatun'un kabrinin ziyaret edildiği törende tabyaların temizliğini üstlenen kurumlara teşekkür plaketi verildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisinin ardından Vali Mustafa Çiftçi ve protokol, Nene Hatun'un kabrinde dua okudu.

'EMSALSİZ KAHRAMANLIK ÖRNEKLERİNDEN BİRİ'

Törenin ardından açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, Aziziye Zaferi'nin 147'nci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "147 yıl önce tarihimizde 93 harbi olarak bilinen 1877-1878 yıllarında Osmanlı-Rus Harbi'nde bu savaşın cereyan ettiği Aziziye Tabyaları'nda, aziz şehitlerimizin huzurunda Nene Hatun'un kabrinin yanındayız. 8 Kasım'ı 9 Kasım'a bağlayan gece saat 02.00'de Rusların Aziziye Tabyaları'na saldırdı. Önce 2 tabyayı ele geçiren Ruslar, üçüncü tabyayı ele geçirmek üzere şiddetli bir hücum başlattı. Bu tabyalarda Yarbay Bahri Bey'in direnişiyle karşılaşınca üçüncü tabyayı ele geçiremediler. Yarbay Bahri Bey, gün ağarana kadar tabyalarda direnişe devam etti. Bu durumu haber alan Ordu Komutan Gazi Ahmet Muhtar Paşa ordusuyla beraber Mecidiye Tabya'ya intikal etti ve düşmana karşı hareket başlatmak üzere gerekli hazırlıklarını sürdürdü. Sabah namazıyla beraber top atışları sebebiyle bir mücadelenin olduğunu halkımız duymuştu. Yiğit Erzurumlular durumdan haberdar olmuşlardı. Ayazpaşa Camisi imamı Abdullah Efendi'nin çağrısıyla Erzurum halkı tabyalara doğru yardıma geldi. Kadınlar ellerinde balta, nacak, sopalarla, erkekler kılıç, kalkan, tüfeklerle askerin yardımına koştu. Askerimizle halkımız burada birleşerek Ruslara karşı beraber mücadele başlattılar. Rusları, Deveboynu istikametine geri püskürttüler. Bu belki tarihte emsalsiz zaferlerden birini oluşturdu. Bu tabyalarda cereyan eden savaş, Türk tarihinde emsalsiz kahramanlık örneklerinden birisini teşkil ediyor" diye konuştu.

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