Video Haber Esenyurt’ta korkunç olayla işgili yeni gelişme: O şüpheli ve çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt’ta korkunç olayla işgili yeni gelişme: O şüpheli ve çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt’ta korkunç olayla işgili yeni gelişme: O şüpheli ve çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı

02.12.2024 | 18:47

İstanbul Esenyurt'ta, bir adrese iddiaya göre cinsel istismarcı şahsı yakalamak için operasyon yapan polis ekiplerine ateş açıldı. Saldırıda bir polis memuru yaralanırken, adrese operasyon düzenleyen özel harekat polisleri şüpheli ile yanında tuttuğu çocuğu ağır yaralı olarak buldu. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli ve çocuğun bir marketten alışveriş yaptıkları anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

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