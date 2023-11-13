Video Haber Eyüpsultan'da araç yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Eyüpsultan'da araç yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Eyüpsultan'da araç yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

13.11.2023 | 01:12

Eyüpsultan'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya araç çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

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