FETÖ elebaşının akrabası Munise Gülen tutuklandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
FETÖ elebaşının akrabası Munise Gülen tutuklandı | Video 05.07.2021 | 17:56
15:04
16:19
01:20
01:15
Avusturya'da mahkemeden Sezgin Baran Korkmaz kararı! 05.07.2021 | 13:07
01:44
05:02
01:17
Son dakika! Bartın Amasra'da denizde hortum paniği! Korku dolu anlar 05.07.2021 | 10:34
04:42
04:42
04:42
01:22
Başkan Erdoğan'ın ziyareti minik hastaları mutlu etti 04.07.2021 | 17:02
06:43
00:21
“Tosuncuk” için hesap vakti! İstanbul Emniyeti’ne getirildi! | Video 04.07.2021 | 01:30
02:55
00:46
03:52
02:18
Saldırıya uğrayan Can Özcan: Olaydan sonra tehdit edildim! | Video 03.07.2021 | 21:56
03:04
03:29
‘Tosuncuk’ bu akşam Türkiye’de! Tüm detaylar A Haber'de anlatıldı! | Video 03.07.2021 | 19:15
İzmir’in Karabağlar ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alınan FETÖ lideri Fetullah Gülen’in amcası Seyfeddin Gülen’in torunu olan ve örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü olarak faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan ayrıca ByLock kullandığı tespit edilen Munise Gülen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.