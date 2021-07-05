FETÖ elebaşının akrabası Munise Gülen tutuklandı | Video

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alınan FETÖ lideri Fetullah Gülen’in amcası Seyfeddin Gülen’in torunu olan ve örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü olarak faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan ayrıca ByLock kullandığı tespit edilen Munise Gülen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.