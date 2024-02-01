Fransa'nın başkenti Paris'te kuşatma: Halkın yüzde 90'ı destekliyor

Fransa'da başlayan 'çiftçi krizi' tüm kıtaya yayıldı. Fransa, İtalya ve Belçika başta olmak üzere büyük protesto gösterileri düzenleniyor. Paris'e giden A15 otoyolunu trafiğe kapatan çiftçiler, mesleklerine yönelik eleştirilere ve tarım politikalarına karşı hayal kırıklıklarını dile getirerek Fransız hükümetinden somut adımlar beklediklerini bildirdi. Fransa’da yapılan son anketlere göre, halkın yüzde 90’ı çiftçileri destekliyor. Ülkenin en büyük çiftçi sendikası FNSEA üyesi Rodolphe Thomassin, "Çiftçiler, Avrupa ve Fransa'nın dayattığı kurallar sebebiyle zorlukla çalışıyor ve ekonomik olarak kötü bir durumdalar." ifadelerini kullandı. A Haber Muhabiri Fatih Özyar da son gelişmeleri canlı yayın ile aktardı...