G20 Liderler Zirvesi Güney Afrika'da başladı! Başkan Erdoğan G20 liderler Zirvesi'nde | Video
22.11.2025 | 11:11
Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde resmi törenle karşılandı.
