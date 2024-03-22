Gemlik’in vitrini yenileniyor | Video

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Gemlik Sahili düzenleme çalışmalarının temeli törenle atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eş zamanlı olarak yürütülen Gemlik, Kurşunlu, Tirilye ve Güzelyalı sahil bandı çalışmalarıyla sahillerin Bursa’ya ayrı bir değer katacağını söyledi.