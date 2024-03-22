Video Haber Gemlik’in vitrini yenileniyor | Video
Gemlik’in vitrini yenileniyor | Video

Gemlik’in vitrini yenileniyor | Video

22.03.2024 | 10:43

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Gemlik Sahili düzenleme çalışmalarının temeli törenle atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eş zamanlı olarak yürütülen Gemlik, Kurşunlu, Tirilye ve Güzelyalı sahil bandı çalışmalarıyla sahillerin Bursa’ya ayrı bir değer katacağını söyledi.

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