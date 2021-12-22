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OTOMATİK OYNAT
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Grevdeki işçiler CHP ilçe binasını işgal etti | Video 22.12.2021 | 20:51
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İBB Halk Ekmek büfelerinde ekmek sıkıntısı | Video 22.12.2021 | 15:13
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan "Ekonomimize tuzaklar kuruldu" 22.12.2021 | 12:43
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Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu grevdeki işçileri müzakere masasına çağırdı. Bir önceki teklifinden bir puan aşağı teklif verdi. İşçiler önce belediye binasına girerek protesto etti daha sonra CHP İlçe Başkanlığı'nı işgal etti.