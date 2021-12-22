Grevdeki işçiler CHP ilçe binasını işgal etti | Video

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu grevdeki işçileri müzakere masasına çağırdı. Bir önceki teklifinden bir puan aşağı teklif verdi. İşçiler önce belediye binasına girerek protesto etti daha sonra CHP İlçe Başkanlığı'nı işgal etti.